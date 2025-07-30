В больницу в Санта-Фе бывшая боксерша была госпитализирована 14 июля. К сожалению, медики делали все от себя возможное, но спасти Алехандру Оливерас не удалось, пишет 24 Канал со ссылкой на TyC Sports.

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Почему умерла Алехандра Оливерас?

28 июля сердце Оливерас остановилось. Боксерше было 47 полных лет. Причиной смерти стали осложнения, вызванные ишемическим инсультом. В ее городе Санта-Фе объявили 72-часовой траур, чтобы почтить память известной бывшей боксерки.

Оливерас дебютировала в профессионалах в 2005 году, а уже в мае следующего года стала чемпионкой мира в дургий легчайшем весе.

Только в прошлом году записали в Зал славы латиноамериканского бокса. За ее спиной было 33 победы (16 – нокаутом) при 2-х мировых и 3-х поражениях. Алехандра завоевывала чемпионские пояса в дивизионах WBC, WBA и WBO.

Даже после карьеры Оливерас активно поддерживала женский бокс. Она создала собственный спортзал "Team Locomotora", где проводились бесплатные занятия для молодежи из малообеспеченных семей в Санта-Фе.

Напомним. что в начале июля внезапно умер мексиканский боксер Педро Антонио "Тони" Родригес.