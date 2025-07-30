У лікарню в Санта-Фе колишня боксерка була госпіталізована 14 липня. На жаль, медики робили усе від себе можливе, але врятувати Алехандра Оліверас не вдалось, пише 24 Канал із посиланням на TyC Sports.

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Чому померла Алехандра Оліверас?

28 липня серце Оліверас зупинилось. Боксерці було 47 повних років. Причиною смерті стали ускладнення, спричинені ішемічним інсультом. У її місті Санта-Фе оголосили 72-годинну жалобу, аби вшанувати пам'ять відомої колишньої боксерки.

Оліверас дебютувала у професіоналах у 2005-му році, а вже у травні наступного року стала чемпіонкою світу у дургій найлегшій вазі.

Лише минулого року записали до Зали слави латиноамериканського боксу. За її спиною було 33 перемоги (16 – нокаутом) при 2-х мирових та 3-х поразках. Алехандра завойовувала чемпіонські пояси у дивізіонах WBC, WBA та WBO.

Навіть після кар'єри Оліверас активно підтримувала жіночий бокс. Вона створила власний спортзал "Team Locomotora", де проводились безплатні заняття для молоді з малозабезпечених сімей у Санта-Фе.

Нагадаємо. що на початку липня раптово помер мексиканський боксер Педро Антоніо "Тоні" Родрігес.