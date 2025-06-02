Горькую весть сообщила министр культуры, гендерной политики, развлечений и спорта Ямайки Оливия Грейндж на своей странице в фейсбуке. Майк Маккаллум умер в американском Лас-Вегасе, пишет 24 Канал.
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Неожиданная смерть
Бывшему боксеру стало плохо по дороге в спортивный зал. Бессознательного Маккаллума на обочине увидела местная полиция.
Впоследствии стало известно, что о смерти бывшего чемпиона мира по боксу.
Что известно о Майке Маккаллуме
- Майк Маккаллум – серебряный призер Панамериканских игр-1979 и победитель Игр Содружества-1978.
- Дебютировал в профессионалах в 1981-м году.
- Профессиональная карьера боксера продолжалась до 1997-го года. На профи-ринге Маккаллум провел 55 поединков, в которых одержал 49 побед (36 – нокаутом) при 5 поражениях и одной ничьей.
- С 1984-го по 1988-й годы владел поясом чемпиона мира по версии WBA в первом среднем весе и с 1989-го по 1991-й годы в среднем весе. С 1994-го по 1995-й Майк был чемпионом мира по версии WBC в полутяжелом весе.
- Карьера Маккаллума закончилась на печальной ноте. В феврале 1997-го Майк в третьем бою во второй раз проиграл Джеймсу Тони и закончил карьеру боксера.
- Несмотря на это в 2003-м году Маккаллума включили в Международный зал боксерской славы.