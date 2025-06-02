Гірку звістку повідомила міністерка культури, гендерної політики, розваг та спорту Ямайки Олівія Грейндж на своїй сторінці у фейсбуці. Майк Маккаллум помер в американському Лас-Вегасі, пише 24 Канал.

Читайте також Програла боротьбу онкології: померла талановита боксерка Джорджія Кардиналі

Несподівана смерть

Колишньому боксеру стало погано дорогою до спортивної зали. Непритомного Маккаллума на узбіччі побачила місцева поліція.

Згодом стало відомо, що про смерть колишнього чемпіона світу з боксу.

Що відомо про Майка Маккаллума