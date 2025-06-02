Неожиданно умер бывший чемпион мира Майк Маккаллум

В возрасте 68 лет перестало биться сердце бывшего чемпиона мира в трех весовых категориях Майка Маккаллума. Экс-боксер отошел в лучший мир 31 мая.

Горькую весть сообщила министр культуры, гендерной политики, развлечений и спорта Ямайки Оливия Грейндж на своей странице в фейсбуке. Майк Маккаллум умер в американском Лас-Вегасе, пишет 24 Канал.

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Неожиданная смерть

Бывшему боксеру стало плохо по дороге в спортивный зал. Бессознательного Маккаллума на обочине увидела местная полиция.

Впоследствии стало известно, что о смерти бывшего чемпиона мира по боксу.

Что известно о Майке Маккаллуме