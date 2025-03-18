Бой Уолш – Сазерленд завершился досрочно. Ирландский боксер победил защитил титул чемпиона WBC Continental Americas, сообщает 24 канал со ссылкой на UFC Fight Pass.

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Как Уолш одолел Сазерленда

Бой между Каллумом Уолшем и Дином Сазерлендом завершился довольно быстро. Уже в первом раунде поединка ирландец нокаутировал шотландца.

Уолш провел серию ударов, что помогло ему победить. Сазерленд долго не мог оправиться и подняться с канваса.

Уолш нокаутировал Сазерленда: смотрите видео

Каллум Уолш в четвертый раз подряд победил нокаутом. В двух предыдущих боях ирландец одолел соперников во втором раунде. Чемпион WBC провел всего 13 поединков, не потерпев ни одного поражения.