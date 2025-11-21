Чемпион мира, получивший титул Усика, заговорил о бое с Джошуа
- Фабио Уордли, новый чемпион по версии WBO, готов подраться с Энтони Джошуа, если будет такая возможность.
- Уордли рассказал, что всегда готов принять любой бой и никогда не отказывается от поединков.
Александр Усик отказался от титула чемпиона мира по версии WBO. Теперь чемпионским поясом владеет Фабио Уордли.
Британский боксер высказался относительно потенциальных соперников. В частности, он рассказал, подрался бы с Энтони Джошуа, сообщает 24 канал со ссылкой на Sky Sports Boxing.
Читайте также Непобедимый нокаутер может заменить Усика в бою против Уордли
Что сказал Уордли о бое с Джошуа?
Британский боксер заявил, что он готов принят любой бой. Он рассказал, что никогда не откажется от поединка.
Поэтому Уордли готов подраться с Джошуа, если будет возможность. Боксер отметил, что с радостью подерется против Эй Джея.
У меня всегда была одна вещь, мантра, которую я имел, – это никогда не отказываться, никогда не отступать, просто всегда браться за следующий и самый большой бой. И если это будет он, то, пожалуйста,
– сказал Уордли.
Ранее в интервью Pro Boxing Fans Фрэнк Уоррен отметил, что Уордли очень хотел подраться с Усиком, но Александр не принял вызов. Теперь британский боксер будет защищать титул чемпиона мира WBO в следующем году.
Что известно об Уордли и Джошуа?
Фабио Уордли за свою карьеру провел 20 поединков. На его счету 20 побед и ни одного поражения.
Энтони Джошуа в профессиональном ринге провел 32 боя. В своем актив британец имеет 28 побед и 4 поражения.
Следующий поединок Эй Джей проведет 19 декабря 2025 года в Майами. Он сразится против Джейка Пола.