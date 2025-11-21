Чемпион мира, получивший титул Усика, заговорил о бое с Джошуа

Александр Усик отказался от титула чемпиона мира по версии WBO. Теперь чемпионским поясом владеет Фабио Уордли.

Британский боксер высказался относительно потенциальных соперников. В частности, он рассказал, подрался бы с Энтони Джошуа, сообщает 24 канал со ссылкой на Sky Sports Boxing.

Читайте также Непобедимый нокаутер может заменить Усика в бою против Уордли

Что сказал Уордли о бое с Джошуа?

Британский боксер заявил, что он готов принят любой бой. Он рассказал, что никогда не откажется от поединка.

Поэтому Уордли готов подраться с Джошуа, если будет возможность. Боксер отметил, что с радостью подерется против Эй Джея.

У меня всегда была одна вещь, мантра, которую я имел, – это никогда не отказываться, никогда не отступать, просто всегда браться за следующий и самый большой бой. И если это будет он, то, пожалуйста,

– сказал Уордли.

Ранее в интервью Pro Boxing Fans Фрэнк Уоррен отметил, что Уордли очень хотел подраться с Усиком, но Александр не принял вызов. Теперь британский боксер будет защищать титул чемпиона мира WBO в следующем году.

Что известно об Уордли и Джошуа?