Чемпіон світу, який отримав титул Усика, заговорив про бій з Джошуа
- Фабіо Вордлі, новий чемпіон за версією WBO, готовий побитися з Ентоні Джошуа, якщо буде така нагода.
- Вордлі розповів, що завжди готовий прийняти будь-який бій і ніколи не відмовляється від поєдинків.
Олександр Усик відмовився від титулу чемпіона світу за версією WBO. Тепер чемпіонським поясом володіє Фабіо Вордлі.
Британський боксер висловився щодо потенційних суперників. Зокрема, він розповів, чи побився б з Ентоні Джошуа, повідомляє 24 канал із посиланням на Sky Sports Boxing.
Що сказав Вордлі про бій з Джошуа?
Британський боксер заявив, що він готовий прийнятий будь-який бій. Він розповів, що ніколи не відмовиться від поєдинку.
Тому Вордлі готовий побитися з Джошуа, якщо буде нагода. Боксер наголосив, що з радістю поб'ється проти Ей Джея.
У мене завжди була одна річ, мантра, яку я мав, – це ніколи не цуратися, ніколи не відступати, просто завжди братися за наступний і найбільший бій. І якщо це буде він, то, будь ласка,
– сказав Вордлі.
Раніше в інтерв'ю Pro Boxing Fans Френк Воррен наголосив, що Вордлі дуже хотів побитися з Усиком, але Олександр не прийняв виклик. Тепер британський боксер захищатиме титул чемпіона світу WBO у наступному році.
Що відомо про Вордлі і Джошуа?
Фабіо Вордлі за свою кар'єру провів 20 поєдинків. На його рахунку 20 перемог та жодної поразки.
Ентоні Джошуа у професійному ринзі провів 32 бої. У своєму актив британець має 28 перемог та 4 поразки.
Наступний поєдинок Ей Джей проведе 19 грудня 2025 року у Маямі. Він битиметься проти Джейка Пола.