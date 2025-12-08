Директор команды Александра Усика Сергей Лапин высказался о возможном бое Уордли с Итаумой. Об этом сообщает 24 канал со ссылкой на World Boxing News.

Что Лапин сказал о бое Уордли – Итаума?

Директор команды Усика в шутливой форме рассказал, верит ли в бой британских боксеров. Лапин заявил, что если Уордли и Итаума занимается у одного тренера, то могли бы сыграть в карты за чемпионский пояс, а не драться в ринге.

Лапин также назвал идеального соперника для Уордли. Он считает, что британский боксер мог бы подраться с Дереком Чисорой.

Чисора был бы отличным вариантом для Уордли, чтобы защитить подаренный Усиком пояс. Это сильный вариант для титульного поединка,

– сказал Лапин.

Напомним, что недавно Усик отказался от титула WBO в супертяжелом весе. В результате чемпионский пояс перешел к Уордли, который был главным претендентом.

Подерется ли Уордли с Усиком?

Диллиан Уайт в интервью Clubhouse Boxing высказался о том, будет ли драться Уордли с Усиком.

"Нет вариантов, при которых он не будет драться с Фабио. Он будет драться с Фабио. Нужно думать об этом, как о бизнесе. Александр дрался со всеми. Он сделал все. Так что он думает: Мне нужно что-то, чего я могу стремиться", – сказал Уайт.

Он также отметил, что Усик подерется с Уордли, чтобы стать трехкратным абсолютным чемпионом мира в супертяжелом весе. По его мнению, это главная цель украинского боксера.

Что известно о будущем Итаумы?