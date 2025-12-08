Директор команды Александра Усика Сергей Лапин высказался о возможном бое Уордли с Итаумой. Об этом сообщает 24 канал со ссылкой на World Boxing News.
Читайте также Усик признался, какую любит слушать музыку
Что Лапин сказал о бое Уордли – Итаума?
Директор команды Усика в шутливой форме рассказал, верит ли в бой британских боксеров. Лапин заявил, что если Уордли и Итаума занимается у одного тренера, то могли бы сыграть в карты за чемпионский пояс, а не драться в ринге.
Лапин также назвал идеального соперника для Уордли. Он считает, что британский боксер мог бы подраться с Дереком Чисорой.
Чисора был бы отличным вариантом для Уордли, чтобы защитить подаренный Усиком пояс. Это сильный вариант для титульного поединка,
– сказал Лапин.
Напомним, что недавно Усик отказался от титула WBO в супертяжелом весе. В результате чемпионский пояс перешел к Уордли, который был главным претендентом.
Подерется ли Уордли с Усиком?
Диллиан Уайт в интервью Clubhouse Boxing высказался о том, будет ли драться Уордли с Усиком.
"Нет вариантов, при которых он не будет драться с Фабио. Он будет драться с Фабио. Нужно думать об этом, как о бизнесе. Александр дрался со всеми. Он сделал все. Так что он думает: Мне нужно что-то, чего я могу стремиться", – сказал Уайт.
Он также отметил, что Усик подерется с Уордли, чтобы стать трехкратным абсолютным чемпионом мира в супертяжелом весе. По его мнению, это главная цель украинского боксера.
Что известно о будущем Итаумы?
Итаума определился со следующим соперником. Британский боксер 24 января 2026 года будет драться против Джермейна Франклина.
Отметим, что Итаума может подраться с Уордли за титул WBO. Для этого ему нужно будет победить в следующем поединке.
Британский боксер также признался, как планирует использовать Усика, чтобы стать чемпионом мира. Итаума считает, что украинец не захочет с ним драться и в результате откажется от титула, если он будет претендентом на него.