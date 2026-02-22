"Конечно, что я там буду": Усик открыл детали большого вечера бокса 21 марта

Александр Усик анонсировал вечер большого бокса в Украине. Он состоится 21 марта.

Украинский чемпион мира Александр Усик анонсировал большое событие на инстаграм-странице Usyk 17 Promotions. Он ответил, кто будет на ринге 21 марта и в качестве кого он будет присутствовать на событии.

Каким будет вечер бокса в Украине?

Усик поделился абсолютно эксклюзивной новостью. По словам украинского боксера, 21 марта в профессиональном боксе дебютирует Александр Хижняк. Кроме того, Усик анонсировал и защиту титулов Даниэля Лапина, которого украинский чемпион мира назвал "нашим любимым лимонадиком".

Конечно, я там буду. Я это все здесь рассказываю – и меня не будет? Конечно, что я там буду как промоутер,

– отметил Усик.

Вечер бокса состоится 21 марта 2026 года. Его примет Equides Club в селе Лесники Обуховского района Киевской области.

Что известно об Александре Хижняке?

Александр Хижняк является обладателем золотой медали Олимпийских Игр 2024 года в Париже. Также в его активе есть серебро Олимпиады в Токио. А еще в 2017 году он выигрывал чемпионат Европы и чемпионат мира. Ранее на ютуб-канале АСЖУ Хижняк говорил о том, что хочет выступления на Олимпийских Играх в 2028 году и стать самым титулованным украинским боксером-олимпийцем.

В любительской боксерской карьере Хижняк в целом провел 125 поединков. В его активе аж 111 побед и лишь 14 поражений. Хижняк 14 из своих 111 побед одержал нокаутом.

