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Среди них – украинский чемпион Александр Усик. Об этом он рассказал в интервью DAZN, приняв участие в опросе о количестве раундов, необходимых ему для победы над потенциальными соперниками.

Бенавидес назвал Усика и Фьюри боксерами, которых он не сможет нокаутировать

Помимо Усика, американец назвал британца Тайсона Фьюри. В то же время в отношении других боксеров он высказал гораздо более смелые прогнозы. В частности, Бенавидес заявил, что способен нокаутировать россиянина Дмитрия Бивола и австралийца Джея Опетаю уже в течение первых двух раундов.

Еще более амбициозный прогноз американец сделал в отношении мексиканца Сауля Альвареса. По его мнению, для победы над звездным соперником ему хватило бы всего одного раунда.

Бенавидес готовится к объединительному бою

Следующий поединок 29-летний американец проведет 5 декабря в Глендейле, штат Аризона. Его соперником станет чемпион мира по версии WBC поляк Михал Чесляк. На кону будут стоять сразу три чемпионских титула в первом тяжелом весе – WBA, WBO и WBC.

Бенавидес уже озвучил прогноз на предстоящую встречу, заявил, что рассчитывает нокаутировать Чесляка в течение двух раундов.

Усик и Бенавидес могут встретиться в 2027 году

Особое внимание привлекает возможное противостояние Бенавидеса с Усиком. Ранее украинский боксер объявил о намерении вернуться в первую тяжелую весовую категорию, чтобы побороться за звание абсолютного чемпиона мира.

Американец, со своей стороны, подтвердил заинтересованность в таком поединке и готовность встретиться с Усиком. Предположительно бой могут организовать в 2027 году.

Ранее Бенавидес уже заявлял, что уверен в своей победе над украинцем. В то же время британский тренер Дэйв Колдвелл прокомментировал желание Усика встретиться с непобедимым американцем, назвав такой замысел безумным.