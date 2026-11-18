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Австралиец обратился к подписчикам в инстаграме. Он подчеркнул, что не отказывается от своей главной цели – стать абсолютным чемпионом мира.

Опетая заинтриговал постом с Усиком и Бенавидесом

Также боксер извинился за срыв поединка с Уайлдером. По словам австралийца, он был вынужден сняться с боя из-за травмы. Отдельно Опетая обратился к американцу и его команде, заверив, что не уклонялся от боя из-за опасений перед мощным ударом соперника.

Цель не изменилась – она остается такой же, как я всегда говорил: стать абсолютным чемпионом. Все говорили, что у меня ничего не получится, когда я подписал контракт с Zuffa Boxing. Обстоятельства постоянно были против нас, у меня неоднократно отбирали титулы... Но вы еще увидите. Я иду, чтобы испортить им праздник– написал Опетая.

В то же время в СМИ появлялась другая версия срыва поединка: журналист Дэн Рафаэль связывал ситуацию с финансовыми разногласиями.

Примечательно, что среди боксеров, фотографии с которыми Опетая добавил к публикации, оказались Усик и Бенавидес. Ранее австралийца уже называли потенциальным соперником украинца. В частности, бывший чемпион мира Майрис Бриедис рекомендовал Усику провести бой с представителем Австралии.

Не менее интригующим является возможное противостояние Опетаи с Бенавидесом, который ранее заявлял о намерении встретиться с ним в мае.

Напомним, бой Опетаи против Уайлдера должен был состояться 11 декабря в Кардиффе на стадионе "Принсипалити" в андеркарде масштабного боксерского вечера Тайсона Фьюри – Энтони Джошуа. После снятия австралийца его потенциальным заменителем называли Дерека Чисору.

Тем временем Усик рассматривает возможность возвращения в первый тяжелый вес. Потенциальный поединок украинца с Бенавидесом обсуждается на 2027 год, однако официального контракта пока нет. Американец, в свою очередь, также заинтересован в таком противостоянии.