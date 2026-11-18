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Австралієць звернувся до підписників в інстаграмі. Він наголосив, що не відмовляється від своєї головної мети – стати абсолютним чемпіоном світу.

Опетая заінтригував дописом з Усиком і Бенавідесом

Також боксер попросив пробачення за зрив протистояння з Вайлдером. За словами австралійця, він змушений був знятися з поєдинку через травму. Окремо Опетая звернувся до американця та його команди, запевнивши, що не уникав бою через побоювання перед потужним ударом суперника.

Мета не змінилася – вона залишається такою ж, як я й казав завжди: стати абсолютним чемпіоном. Усі казали, що в мене нічого не вийде, коли я підписав контракт із Zuffa Boxing. Обставини постійно були проти нас, у мене неодноразово відбирали титули... Але ви ще побачите. Я йду, щоб зіпсувати їм свято– написав Опетая.

Водночас у ЗМІ з'являлася інша версія зриву поєдинку: журналіст Ден Рафаель пов'язував ситуацію з фінансовими розбіжностями.

Примітно, що серед боксерів, фотографії з якими Опетая додав до публікації, опинилися Усик і Бенавідес. Раніше австралійця вже називали потенційним суперником українця. Зокрема, колишній чемпіон світу Майріс Брієдіс рекомендував Усику провести бій із представником Австралії.

Не менш захопливим є можливе протистояння Опетаї з Бенавідесом, який раніше заявляв про намір зустрітися з ним у травні.

Нагадаємо, бій Опетаї проти Вайлдера мав відбутися 11 грудня в Кардіффі на стадіоні "Прінсіпаліті" в андеркарді масштабного вечора боксу Тайсона Ф'юрі – Ентоні Джошуа. Після зняття австралійця його потенційним замінником називали Дерека Чісору.

Тим часом Усик розглядає можливість повернення до першої важкої ваги. Потенційний поєдинок українця з Бенавідесом обговорюється на 2027 рік, однак офіційного контракту поки немає. Американець, своєю чергою, також зацікавлений у такому протистоянні.