Усику хотят организовать чемпионский бой с нокаутером: за дело взялся известный инвестор

Известный инвестор из Саудовской Аравии Турки Аль-Шейх планирует организовать для Александра Усика два поединка. Кроме встречи с Агитом Кабаелом, он хочет, чтобы украинец подрался с непобедимым Давидом Бенавидесом.

Турки планирует, что встреча Усик – Бенавидес состоится в 2027 году. Такие детали сообщил инсайдер и журналист The Ring Майк Коппинджер.

Что известно об идее Турки провести бой Усик – Бенавидес?

Как рассказал Коппинджер, Турков хочет, чтобы Усик и Бенавидес провели бой за титул чемпиона в супертяжелом весе. Именно в этой весовой категории сейчас выступает 39-летний украинец. Александр удерживает чемпионские пояса по линии WBC, WBA и IBF.

А вот 29-летний Давид 3 мая успешно сменил дивизион. Американец дебютировал в первом тяжелом весе (крузервейт), нокаутировав Гильберто Рамиреса в 6 раунде. Тем самым он стал чемпионом по версиям WBA и WBO.

Справка! По данным BoxRec, Давид выиграл свой 32-й бой на профессиональном ринге. В его активе 26 нокаутов, то есть большинство противостояний Бенавидес завершает досрочно.

Ранее Коппинджер говорил, что бой Усика и Бенавидеса может стать одним из крупнейших коммерческих в супертяжелом весе за последние 30 лет. Он отметил, что поединок следует организовать как можно быстрее, ведь украинцу в январе исполнится 40 лет.

Что говорит о бое тренер Бенавидеса?

Хосе Бенавидес-старший, отец и тренер чемпиона WBA и WBO, в комментарии Bad Left Hook рассказал, что хотел бы боя своего сына против Усика.

Сейчас, я думаю, самым большим вызовом будет Усик. Это будет что-то невероятное. Это единственный парень, о котором я думаю: "Это было бы безумно, б**ха",

– сказал он.

Впрочем, он добавил, что Давид еще не набрал нужный вес для того, чтобы перейти в хевивейт ради поединка с Усиком. По словам тренера, в планах Бенавидеса драться в полутяжелом и первом тяжелом весе.

Добавим, что сам боксер из США ранее выражал желание встретиться с чемпионом из Украины. Однако он сказал, что будет готов к поединку с Усиком через несколько лет.

Что касается Усика, то объединенный чемпион в супертяжелом весе не делал заявлений о потенциальном бое с Бенавидесом. Поэтому, не известно, имеет ли их противостояние шансы состояться.

Что дальше для Усика?