Усику хотят организовать чемпионский бой с нокаутером: за дело взялся известный инвестор
- Известный инвестор Турки Аль-Шейх планирует организовать для Александра Усика бои против Агита Кабаела в 2026 году и Давида Бенавидеса в 2027 году.
- Бой Усика с Бенавидесом может стать одним из крупнейших коммерческих в супертяжелом весе за последние 30 лет.
Известный инвестор из Саудовской Аравии Турки Аль-Шейх планирует организовать для Александра Усика два поединка. Кроме встречи с Агитом Кабаелом, он хочет, чтобы украинец подрался с непобедимым Давидом Бенавидесом.
Турки планирует, что встреча Усик – Бенавидес состоится в 2027 году. Такие детали сообщил инсайдер и журналист The Ring Майк Коппинджер.
Что известно об идее Турки провести бой Усик – Бенавидес?
Как рассказал Коппинджер, Турков хочет, чтобы Усик и Бенавидес провели бой за титул чемпиона в супертяжелом весе. Именно в этой весовой категории сейчас выступает 39-летний украинец. Александр удерживает чемпионские пояса по линии WBC, WBA и IBF.
А вот 29-летний Давид 3 мая успешно сменил дивизион. Американец дебютировал в первом тяжелом весе (крузервейт), нокаутировав Гильберто Рамиреса в 6 раунде. Тем самым он стал чемпионом по версиям WBA и WBO.
Справка! По данным BoxRec, Давид выиграл свой 32-й бой на профессиональном ринге. В его активе 26 нокаутов, то есть большинство противостояний Бенавидес завершает досрочно.
Ранее Коппинджер говорил, что бой Усика и Бенавидеса может стать одним из крупнейших коммерческих в супертяжелом весе за последние 30 лет. Он отметил, что поединок следует организовать как можно быстрее, ведь украинцу в январе исполнится 40 лет.
Что говорит о бое тренер Бенавидеса?
Хосе Бенавидес-старший, отец и тренер чемпиона WBA и WBO, в комментарии Bad Left Hook рассказал, что хотел бы боя своего сына против Усика.
Сейчас, я думаю, самым большим вызовом будет Усик. Это будет что-то невероятное. Это единственный парень, о котором я думаю: "Это было бы безумно, б**ха",
– сказал он.
Впрочем, он добавил, что Давид еще не набрал нужный вес для того, чтобы перейти в хевивейт ради поединка с Усиком. По словам тренера, в планах Бенавидеса драться в полутяжелом и первом тяжелом весе.
Добавим, что сам боксер из США ранее выражал желание встретиться с чемпионом из Украины. Однако он сказал, что будет готов к поединку с Усиком через несколько лет.
Что касается Усика, то объединенный чемпион в супертяжелом весе не делал заявлений о потенциальном бое с Бенавидесом. Поэтому, не известно, имеет ли их противостояние шансы состояться.
Что дальше для Усика?
23 мая Усик проведет свой первый бой в 2026 году – чемпион будет защищать титул WBC в бою против Рико Верховена. Противостояние бойцов состоится в Гизе (Египет), а в Украине его покажет Киевстар ТВ.
Говоря об этом поединке, бывший тренер сборной Украины по боксу Дмитрий Сосновский в комментарии 24 Канала заявил, что Усик – фаворит поединка. Эксперт объяснил, что основная слабость Верховена заключается в том, что он фактически не имеет опыта в профессиональном боксе, тогда как украинец доминирует уже несколько лет.
Если Усик победит Верховена, то должен провести поединок против Агита Кабаела. Турки планирует организовать их бой в 2026 году на родине Агита в Германии. Добавим, что Кабаел – с 2025 года обязательный претендент на пояс WBC, который удерживает чемпион из Украины.