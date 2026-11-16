Бывший чемпион мира Санни Эдвардс сомневается, что Александр Усик проведет бой против непобедимого Дэвида Бенавидеса.

Спортсмен из Великобритании в интервью Seconds Out заявил, что 39-летний Усик якобы понимает, что его карьера подходит к концу.

В Великобритании назвали следующего соперника Усика

"Не думаю, что он будет драться с Бенавидесом на этом этапе своей карьеры. Усик прекрасно понимает, что его карьера подходит к концу. Как абсолютный чемпион мира, непобедимый обладатель титулов в нескольких весовых категориях, олимпийский чемпион и легенда любительского бокса, он действует очень рассудительно. Вряд ли он сейчас сознательно будет загонять себя в затруднительное положение. Да и у него на это есть полное право", – сказал Эдвардс.

В то же время британец допускает, что Усик может провести еще один громкий бой. В частности, по мнению Эдвардса, соперником украинца может стать Деонтей Уайлдер, если 11 декабря он победит Джея Опетаю. Также в рамках этого боксерского вечера состоится встреча Энтони Джошуа с Тайсоном Фьюри.

Контекст боя Усик – Беневидес

Напомним, предыдущий бой Усика состоялся в мае 2026 года. В Гизе украинец победил кикбоксера Рико Верховена и защитил титул чемпиона мира.

Однако через месяц после поединка Александр отказался от своих чемпионских титулов. А накануне он еще и объявил о возвращении в крузервейт.

В планы Усика входит бой с Бенавидесом – украинец хочет попробовать стать четырехкратным абсолютным чемпионом мира.

Сам Дэвид подтвердил желание сражаться с Усиком, и заявил, что на кону их поединка действительно могут стоять все четыре самых престижных пояса в боксе.