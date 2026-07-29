Есть много больных людей, – Усик выступил с заявлением в адрес критиков

В мае Александр Усик провел бой против Рико Верховена, после чего боксера критиковали за якобы неубедительное выступление. Бывший чемпион мира заявил, что слова хейтеров для него не имеют значения.

В интервью Boxing King Media спортсмен рассказал, что в свободное время пользуется социальными сетями и читает новости. 39-летний Усик заявил, что есть много "больных людей", однако добавил, что "таков наш мир".

Усик заявил, что люди стреляют словами

Усик отметил, что не понимает людей, которые критикуют Энтони Джошуа после боя с Кристианом Пренгой или же делают заявления о нем самом.

Для меня это не имеет значения. Возможно, для других людей это проблема. Мы, люди, иногда стреляем в других людей, но не пулями, а словами. Это большая проблема всего мира,

– сказал боксер.

Александр согласен с мнением, что социальные сети дают людям силу. Он отметил, что для него так называемые хейтеры служат мотивацией.

"Я думаю, что для нас, спортсменов, людей, которые живут хорошей жизнью, комментарии и хейтеры не имеют значения. Для меня хейтеры – это мотивация. Возможно, для других людей это не так. Я говорю "Эй-Джею", моей команде и всем людям, чтобы они не обращали внимания", – отметил боксер.

Усик также назвал проблемой то, что Энтони Джошуа читает и смотрит все интервью.

"Если хочешь почитать – не проблема. Но не принимай близко к сердцу", – резюмировал он.

Напомним, следующим соперником Усика может стать американец Деонтей Уайлдер. Накануне советник боксера Сергей Лапин сообщил, что этот поединок на данный момент является наиболее реалистичным вариантом.

Что интересно, встреча Усик – Уайлдер может состояться под эгидой промоутерской компании Zuffa Boxing, а боксеры сразятся за первый чемпионский титул организации в супертяжелом весе.

Однако пока стороны не достигли соглашения, а сам Усик заявил, что готов подождать следующего боя, если команде не удастся организовать поединок в ближайшее время.