В інтерв'ю Boxing King Media спортсмен розповів, що у вільний час користується соціальними мережами та читає новини. 39-річний Усик заявив, що є багато "хворих людей", однак додав, що "такий у нас світ".

Усик заявив, що люди стріляють словами

Усик зазначив, що не розуміє людей, які критикують Ентоні Джошуа після бою з Крістіаном Пренгою, або ж роблять заяви про нього самого.

Для мене це не має значення. Можливо, для інших людей це проблема. Ми, люди, іноді стріляємо в інших людей, але не кулями, а словами. Це велика проблема всього світу,

– сказав боксер.

Олександр погоджується з думкою, що соціальні мережі дають людям силу. Він зазначив, що для нього так звані хейтери слугують мотивацією.

"Я думаю, що для нас, спортсменів, людей, які живуть хорошим життям, коментарі та хейтери не мають значення. Для мене хейтери – це мотивація. Можливо, для інших людей це не так. Я кажу "Ей-Джею", моїй команді та всім людям, щоб вони не звертали уваги", – зазначив боксер.

Усик також назвав проблемою те, що Ентоні Джошуа читає та дивиться всі інтерв'ю.

"Якщо хочеш почитати – не проблема. Але не бери близько до серця", – резюмував він.

Нагадаємо, наступним суперником Усика може стати американець Деонтей Вайлдер. Напередодні радник бійця Сергій Лапін повідомив, що цей поєдинок наразі найреалістичніший варіант.

Що цікаво, зустріч Усик – Вайлдер може відбутися під егідою промоутерської компанії Zuffa Boxing, а боксери поб'ються за перший чемпіонський титул організації у надважкій вазі.

Однак наразі сторони не досягли угоди, тоді як сам Усик сказав, що готовий зачекати наступного бою, якщо команді не вдасться організувати поєдинок найближчим часом.