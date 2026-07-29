В інтерв'ю Boxing King Media спортсмен розповів, що у вільний час користується соціальними мережами та читає новини. 39-річний Усик заявив, що є багато "хворих людей", однак додав, що "такий у нас світ".
Усик заявив, що люди стріляють словами
Усик зазначив, що не розуміє людей, які критикують Ентоні Джошуа після бою з Крістіаном Пренгою, або ж роблять заяви про нього самого.
Для мене це не має значення. Можливо, для інших людей це проблема. Ми, люди, іноді стріляємо в інших людей, але не кулями, а словами. Це велика проблема всього світу,
– сказав боксер.
Олександр погоджується з думкою, що соціальні мережі дають людям силу. Він зазначив, що для нього так звані хейтери слугують мотивацією.Якщо Telegram заблокують Не губіть 24 Канал – підписуйтеся на нас у WhatsApp
"Я думаю, що для нас, спортсменів, людей, які живуть хорошим життям, коментарі та хейтери не мають значення. Для мене хейтери – це мотивація. Можливо, для інших людей це не так. Я кажу "Ей-Джею", моїй команді та всім людям, щоб вони не звертали уваги", – зазначив боксер.
Усик також назвав проблемою те, що Ентоні Джошуа читає та дивиться всі інтерв'ю.
"Якщо хочеш почитати – не проблема. Але не бери близько до серця", – резюмував він.
Нагадаємо, наступним суперником Усика може стати американець Деонтей Вайлдер. Напередодні радник бійця Сергій Лапін повідомив, що цей поєдинок наразі найреалістичніший варіант.
Що цікаво, зустріч Усик – Вайлдер може відбутися під егідою промоутерської компанії Zuffa Boxing, а боксери поб'ються за перший чемпіонський титул організації у надважкій вазі.
Однак наразі сторони не досягли угоди, тоді як сам Усик сказав, що готовий зачекати наступного бою, якщо команді не вдасться організувати поєдинок найближчим часом.