Чемпионский пояс IBF в настоящее время вакантен, тогда как Усик даже не входит в топ-15 рейтинга, сообщает 24 Канал. Согласно решению организации, за чемпионский титул должны сразиться британец Мозес Итаума и кубинец Фрэнк Санчес.

Усик потерял место в рейтинге IBF

Именно Санчес занял первую строчку обновленного списка IBF, тогда как второе место – свободно. Тройку лучших замыкает непобедимый Итаума, который в следующем бою встретится с Филипом Хрговичем.

В рейтинг также вошли такие боксеры, как Энтони Джошуа, Тайсон Фьюри, Фабио Уордли и Деонтей Уайлдер.

Топ-10 рейтинга IBF

Фрэнк Санчес не определено Мозес Итаума Филип Хргович Энтони Джошуа Баходир Джалолов Тайсон Фьюри Фабио Уордли Деонтей Уайлдер Ричард Риакпоре

Напомним, 39-летний Усик в конце июня отказался от всех титулов чемпиона мира в супертяжелом весе, за исключением пояса журнала The Ring. В результате боксер из Украины выбыл из всех престижных рейтингов.

Титул WBC, который до недавнего времени удерживал Усик, перешел к немецкому боксеру Агиту Кабаелу. В то же время пояс WBA получил российский спортсмен Мурат Гассиев, который в 2018 году проиграл украинцу.

Свой следующий бой Усик, скорее всего, проведет против американца Деонтея Уайлдера в США.