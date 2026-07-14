Чемпионский пояс IBF в настоящее время вакантен, тогда как Усик даже не входит в топ-15 рейтинга, сообщает 24 Канал. Согласно решению организации, за чемпионский титул должны сразиться британец Мозес Итаума и кубинец Фрэнк Санчес.

Усик потерял место в рейтинге IBF

Именно Санчес занял первую строчку обновленного списка IBF, тогда как второе место – свободно. Тройку лучших замыкает непобедимый Итаума, который в следующем бою встретится с Филипом Хрговичем.

В рейтинг также вошли такие боксеры, как Энтони Джошуа, Тайсон Фьюри, Фабио Уордли и Деонтей Уайлдер.

Топ-10 рейтинга IBF

  1. Фрэнк Санчес
  2. не определено
  3. Мозес Итаума
  4. Филип Хргович
  5. Энтони Джошуа
  6. Баходир Джалолов
  7. Тайсон Фьюри
  8. Фабио Уордли
  9. Деонтей Уайлдер
  10. Ричард Риакпоре

Напомним, 39-летний Усик в конце июня отказался от всех титулов чемпиона мира в супертяжелом весе, за исключением пояса журнала The Ring. В результате боксер из Украины выбыл из всех престижных рейтингов.

Титул WBC, который до недавнего времени удерживал Усик, перешел к немецкому боксеру Агиту Кабаелу. В то же время пояс WBA получил российский спортсмен Мурат Гассиев, который в 2018 году проиграл украинцу.

Свой следующий бой Усик, скорее всего, проведет против американца Деонтея Уайлдера в США.