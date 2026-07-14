Чемпіонський пояс IBF наразі вакантний, тоді як Усика немає навіть у топ-15 рейтингу, повідомляє 24 Канал. Відповідно до рішення організації, за чемпіонський титул мають битися британець Мозес Ітаума та кубинець Френк Санчес.

Усик втратив місце у рейтингу IBF

Саме Санчес розмістився на першій сходинці оновленого списку IBF, тоді як друге місце – вільне. Трійку найкращих замикає непереможний Ітаума, який у наступному бою зустрінеться з Філіпом Хрговичем.

До рейтингу також потрапили такі боксери, як-от Ентоні Джошуа, Тайсон Ф'юрі, Фабіо Вордлі та Деонтей Вайлдер.

Топ-10 рейтингу IBF

Френк Санчес не визначено Мозес Ітаума Філіп Хргович Ентоні Джошуа Баходір Джалолов Тайсон Ф'юрі Фабіо Вордлі Деонтей Вайлдер Річард Ріакпоре

Нагадаємо, 39-річний Усик наприкінці червня відмовився від усіх титулів чемпіона світу у надважкій вазі, за винятком поясу журналу The Ring. Унаслідок цього боксер з України вибув з усіх престижних рейтингів.

Титул WBC, який донедавна утримував Усик, перейшов до німецького боксера Агіта Кабаєла. Водночас пояс WBA отримав російський спортсмен Мурат Гассієв, який у 2018 році програв українцю.

Свій наступний бій Усик, швидше за все, проведе проти американця Деонтея Вайлдера у США.