Чемпіонський пояс IBF наразі вакантний, тоді як Усика немає навіть у топ-15 рейтингу, повідомляє 24 Канал. Відповідно до рішення організації, за чемпіонський титул мають битися британець Мозес Ітаума та кубинець Френк Санчес.

Усик втратив місце у рейтингу IBF

Саме Санчес розмістився на першій сходинці оновленого списку IBF, тоді як друге місце – вільне. Трійку найкращих замикає непереможний Ітаума, який у наступному бою зустрінеться з Філіпом Хрговичем.

До рейтингу також потрапили такі боксери, як-от Ентоні Джошуа, Тайсон Ф'юрі, Фабіо Вордлі та Деонтей Вайлдер.

Топ-10 рейтингу IBF

  1. Френк Санчес
  2. не визначено
  3. Мозес Ітаума
  4. Філіп Хргович
  5. Ентоні Джошуа
  6. Баходір Джалолов
  7. Тайсон Ф'юрі
  8. Фабіо Вордлі
  9. Деонтей Вайлдер
  10. Річард Ріакпоре

Нагадаємо, 39-річний Усик наприкінці червня відмовився від усіх титулів чемпіона світу у надважкій вазі, за винятком поясу журналу The Ring. Унаслідок цього боксер з України вибув з усіх престижних рейтингів.

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Титул WBC, який донедавна утримував Усик, перейшов до німецького боксера Агіта Кабаєла. Водночас пояс WBA отримав російський спортсмен Мурат Гассієв, який у 2018 році програв українцю.

Свій наступний бій Усик, швидше за все, проведе проти американця Деонтея Вайлдера у США.