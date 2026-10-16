Об этом рассказал Спенсер Браун, менеджер бывшего чемпиона мира в супертяжелом весе Фьюри. По словам представителя британского боксера, организаторы намерены провести самый масштабный BoxFest в истории этого мероприятия.

Усик может стать звездным гостем вечера перед боем Фьюри – Джошуа: что известно

Помимо Усика, среди потенциальных гостей называют немецкого спортсмена Агита Кабаела и других звезд бокса. Посетителей также ждут музыкальные выступления, развлекательные мероприятия и встречи с известными спортсменами.

Они будут общаться с публикой, отвечать на вопросы. Можно будет сфотографироваться. Сейчас мы как раз согласовываем это со всеми,

– отметил Браун.

В то же время менеджер подчеркнул, что окончательное участие Усика еще требует подтверждения. По его словам, во время предыдущей попытки организовать приезд украинца планы сорвались из-за обстоятельств, связанных с войной в Украине.

Встретятся ли Усик и Фьюри на BoxFest?

Появление украинца на мероприятии вызвало вопросы о возможной встрече с Фьюри, который ранее заявлял о желании провести третий бой с Усиком в случае победы над Джошуа.

Однако Браун отрицал, что стороны обсуждали такую возможность.

Послушайте, мы об этом даже не говорили. Я просто считаю, что британские болельщики его любят, и ему самому захочется там быть,

– пояснил менеджер.

Напомним, в 2024 году Усик дважды победил Фьюри. Теперь британский боксер готовится к поединку с Джошуа, который запланирован на 11 декабря в Кардиффе.

Интересно, что Усика и Джошуа сейчас связывают не только общие боксерские истории, но и дружеские отношения. Украинец дважды побеждал британца в титульных боях в 2021 и 2022 годах, а Джошуа впоследствии присоединился к тренировочному лагерю Усика в Испании.