Следующий бой Усика: появилась дата боя и имя соперника
- Александр Усик отказался от боев против Фабио Уордли и Джозефа Паркера, планируя бой против бойца MMA.
- Усик близок к подписанию контракта на бой с нидерландцем Рико Верховеном, который может состояться 9 мая 2026 года.
Александр Усик в 2025 году отказался от поединков против Фабио Уордли и Джозефа Паркера. Вероятно, что следующим соперником украинца станет боец смешанных единоборств.
Эту информацию в комментарии Seconds Out сообщил Фрэнк Уоррен, промоутер Даниэля Дюбуа. По его словам, 39-летний украинец якобы не планирует проводить защиту титулов WBC, WBA и IBF.
С кем проведет бой Усик?
Уоррен пожаловался, что потенциальные оппоненты Усика не планируют ждать поединка с украинцем.
Он (Усик – 24 Канал) собирается провести бой против бойца ММА. Поэтому это означает, что он может не выйти на ринг или не защитить свой титул до конца года, а все эти обязательные претенденты, большинство из которых работает с нами, не собираются сидеть и ждать,
– сказал Уоррен.
По сообщению репортера Рубена Картера, Усик близок к подписанию контракта на бой против нидерландца Рико Верховена. Поединок якобы состоится 9 мая 2026 года. Он сообщил, что обе стороны уже почти согласовали все условия.
Что известно о бое Усик – Верховен?
Недавно глава генерального управления Саудовской Аравии по вопросам развлечений Турки Аль аш-Шейх предложил Усику бой против кикбоксера Верховена.
На это сообщение Турки отреагировал и сам Верховен. Спортсмен отметил, что это именно тот вызов, которого он так долго ждал. Рико предложил проводить 1 раунд бокса – 1 раунд кикбоксинга.
В то же время президент WBC Маурисио Сулейман в интервью The Ariel Helwani Show не смог ответить, санкционирует ли организация такой поединок.
Известен ли Верховен?
36-летний Рико – бывший чемпион крупнейшего кикбоксерского промоушена Glory, где удерживал титул 4418 день.
С 2014 года он провел 22 поединка без поражений в Glory. Среди избитых оппонентов нидерландца – крепкий Бенджамин Адегбуи и дважды Бадр Хари.
Рико дрался также против украинца: в 2012 году он побил Сергея Лащенко на турнире K-1 World MAX.
Голландец провел по одному бою в боксе и ММА и оба завершил победой.