Единственный на все поколения: в Великобритании выбрали преемника Усика

Александр Усик освободил чемпионские титулы, что дало возможность остальным боксёрам побороться за звание короля супертяжёлого веса. Известный британский боксёр Дерек Чисора поделился своими соображениями о том, кто станет преемником 39-летнего украинца.

В интервью изданию Seconds Out Чисора заявил, что Даниэль Дюбуа и Мозес Итаума – это два боксера, которые на голову выше своих соперников в тяжелом весе.

Чисора выбрал преемника Усика

По словам британца, Итаума – единственный боец, который может создать проблемы всем боксерам дивизиона.

"В этом поколении сейчас есть только один человек, который может доставить головную боль всем, и это Мозес. Кроме того, я считаю, что Даниэль также избавился от "своих демонов", – сказал Дерек.

Он добавил, что не знает ни одного другого бойца, который сейчас мог бы создать проблемы этим двум парням.

Чисора объяснил, почему, по его мнению, Дюбуа может составить конкуренцию 21-летнему Итауме, которому дали немало авансов. Британец убежден, что Даниэль стал лучше, усовершенствовавшись.

Напомним, следующий бой Итаумы состоится 29 августа, где он на лондонской O2 Arena встретится с опытным хорватом Филипом Хрговичем.

Предыдущий поединок непобедимого британца состоялся в марте, когда он жестоко нокаутировал американца Джермейна Франклина.

Отметим, что в рамках шоу в Лондоне на ринг вернется экс-чемпион мира из Украины Денис Беринчик, который сразится с местным боксером Сэмом Ноуксом. Серебряный призер Олимпиады-2012 попытается реабилитироваться после поражения от Кейшона Дэвиса в феврале 2025 года.