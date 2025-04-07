"Неплохие шансы": известный боксер спрогнозировал победителя реванша Усик – Дюбуа

В мировом боксерском сообществе бурно обсуждают потенциальный бой между Александром Усиком и Даниэлем Дюбуа. Мнения относительно реванша между украинцем и британцем разнятся.

Ричард Торрез высказался относительно возможного реванша Усик – Дюбуа. Известный боксер назвал победителя противостояния, сообщает 24 канал со ссылкой на Seconds Out.

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Сможет ли Дюбуа одолеть Усика

Ричард Торрез отметил, что во втором бою также победит Александр Усик. Однако американец считает, что у Даниэля Дюбуа есть шансы одолеть украинца, но, если британец будет работать по корпусу.

Торрез вспомнил первый поединок, в частности, скандальный удар Дюбуа ниже пояса Усику. По мнению боксера, британец нанес легальный удар украинскому чемпиону.

Украинец великолепную передвигается в ринге, но если забрать у него такое преимущество, тогда Дюбуа будет иметь довольно неплохие шансы на победу. Нельзя просто так списывать Дюбуа, потому что он имеет этот шанс панчера. Но я думаю, что Усик снова победит,

– сказал Торрез.

Ранее известный тренер Шейн Макгиган высказался относительно реванша между Усиком и Дюбуа. По его мнению, украинский чемпион победит британского боксера во втором поединке.

Напомним, что Александр Усик дрался против Даниэля Дюбуа в 2023 году. В том поединке украинский чемпион одолел британца техническим нокаутом в девятом раунде.