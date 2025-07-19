Будет сокрушительный нокаут, – Дюбуа пригрозил Усику перед реваншем

Совсем скоро Александр Усик сразится против Даниэля Дюбуа. На кону адской битвы звание абсолютного чемпиона мира в хевивейте.

"Динамит" стремится отомстить украинскому чемпиону за прошлое поражение в 2023 году. Британец пригрозил Королю хевивейта накануне реванша, сообщает 24 канал со ссылкой на BoxNation.

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Угрозы от Дюбуа

Даниэль Дюбуа пообещал победить Александра Усика сокрушительным нокаутом. По словам британского боксера, он в отличной форме и готов выйти на ринг.

"Динамит" отметил, что он хочет масштабный и резонансный бой. По его мнению, реванш против Короля хевивейта будет именно таким.

Не могу дождаться момента, когда смогу выйти и показать все, на что способен. Это вершина бокса – абсолютное чемпионство. Я заберу все пояса. Это будет сокрушительный нокаут. Жестокий, очень жестокий нокаут,

– сказал Дюбуа.

Напомним, что реванш Усик – Дюбуа состоится на стадионе "Уэмбли" в Лондоне 19 июля 2025 года.

Ранее стало известно, что легендарный боксер может подраться в андеркарде реванша Усик – Дюбуа.