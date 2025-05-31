Готовый к величайшей победе, – Дюбуа в очередной раз пообещал одолеть Усика

Летом этого года Александр Усик встретится с Даниэлем Дюбуа. Болельщики смогут увидеть зрелищный поединок 19 июля на легендарном стадионе "Уэмбли" в Лондоне.

Даниэль Дюбуа продолжает выступать с громкими речами. "Динамит" в очередной раз заявил, что победит украинского чемпиона, сообщает 24 канал со ссылкой на talkSPORT.

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Дюбуа не сомневается в победе

Британский боксер отметил, что он сделал выводы из прошлого поединка, который состоялся в 2023 году. "Динамит" подчеркнул, что он тяжело работает на тренировках и достиг большого прогресса.

Даниэль Дюбуа заявил, что он тренируется, чтобы "вытащить из себя зверя". Британец уверен в своей победе над Александром Усиком.

Я просто работаю, тяжело работаю. Тренируюсь, как пес. На этот раз я выиграю – вот и вся разница. Я все проработал в тренировочном лагере и готов к величайшей победе в боксе. Я многому научился с первого боя с Усиком, и сейчас я уже совсем другой боксер,

– сказал Дюбуа.

Напомним, что Александр Усик уже побеждал Даниэля Дюбуа. В том поединке в польском Вроцлаве Король хевивейта одолел британца техническим нокаутом в девятом раунде боя.

Ранее Ксавье Миллер назвал последний бой Александра Усика в карьере. Тренер думает, что украинский чемпион вовремя завершит боксерскую карьеру.