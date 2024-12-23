Чемпион мира, бросивший вызов Усику, назвал возможное место проведения реванша

Даниэль Дюбуа в ночь на 22 декабря (в Украине) вышел в ринг после главного боя вечера бокса в Эр-Рияде между Александром Усиком и Тайсоном Фьюри. Чемпион мира по версии IBF обратился к украинскому боксеру.

Даниэль Дюбуа бросил вызов Александру Усику. Британец заявил, что хочет реванша и боя за звание абсолютного чемпиона мира.

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Потенциальное место проведения боя Усик – Дюбуа

Украинец, который в тот вечер победил Тайсона Фьюри по единогласному решению судей, принял вызов смелого Дюбуа. Усик попросил организаторов вечера бокса в Саудовской Аравии устроить этот поединок. Однако у Даниэля другие планы на место проведения возможного поединка, пишет 24 Канал со ссылкой на Boxing News+.

Дюбуа сделал смелый прогноз на потенциальный поединок.

Пришло мое время, я обещаю победить Усика, я его точно побежу. Этот бой будет на Уэмбли. Я нокаутирую Усика,

– сказал Дюбуа.

Напомним, что Усик уже выходил в один ринг с Дюбуа. Было это 26 августа 2023-го года в польском городе Вроцлав. Александр одержал победу техническим нокаутом в 9-м раунде.

Следует добавить, что Дюбуа в какой-то степени стал чемпионом мира благодаря Усику. В конце июня этого года Александр подарил пояс IBF победителю боя между Энтони Джошуа и Даниэлем Дюбуа, в котором победил последний. Поэтому британец стал полноценным обладателем титула, а Усик из-за отказа потерял звание "абсолюта", которое получил в первом бою против Фьюри.