"Готов драться хоть сейчас": Дюбуа рассказал, почему победит Усика

Даниэль Дюбуа продолжает грезить поединком против Александра Усика. Британский боксер жаждет мести и планирует любой ценой победить украинского чемпиона.

Однако британца сначала ждет бой против Джозефа Паркера. "Динамит" заявил о своей готовности встретиться с Александром Усиком прямо сейчас, сообщает 24 канал со ссылкой на Sky Sports.

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Дюбуа о бое с Усиком

Даниэль Дюбуа признался, что после того, как он получил титул чемпиона мира IBF, он стал более уверенным в собственных силах. Британский боксер отметил, что он стал лучше и постоянно совершенствуется.

"Динамит" не сомневается в том, что он победит в реванше Александра Усика. Дюбуа готов показать, на что он способен и победить любого соперника.

На следующий поединок я выйду гораздо лучшим, чем был в бою против Джошуа. Мы все в определенный момент взрослеем. Давайте прокрутим все назад. Я готовлюсь к следующему бою, но готов с Усиком драться хоть сейчас,

– сказал Дюбуа.

Напомним, что Даниэль Дюбуа в сентябре 2024 года одолел Энтони Джошуа нокаутом в пятом раунде и получил титул IBF. Сейчас "Динамит" должен защитить чемпионский пояс в бою с Джозефом Паркером – 22 февраля.

Ранее Дюбуа встречался с Александром Усиком в 2023 году. Тогда украинский чемпион досрочно победил британского боксера в девятом раунде боя во Вроцлаве.