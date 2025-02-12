Однак на британця спочатку чекає бій проти Джозефа Паркера. "Динаміт" заявив про свою готовність зустрітись з Олександром Усиком прямо зараз, повідомляє 24 канал із посиланням на Sky Sports.

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Дюбуа про бій з Усиком

Даніель Дюбуа зізнався, що після того, як він здобув титул чемпіона світу IBF, він став більш впевненим у власних силах. Британський боксер зазначив, що він став кращим та постійно вдосконалюється.

"Динаміт" немає сумнівів у тому, що він переможе у реванші Олександра Усика. Дюбуа готовий показати, на що він здатний та перемогти будь-якого суперника.

На наступний поєдинок я вийду набагато кращим, ніж був у бою проти Джошуа. Ми всі в певний момент дорослішаємо. Давайте прокрутимо все назад. Я готуюся до наступного бою, але готовий з Усиком битися хоч зараз,

– сказав Дюбуа.

Нагадаємо, що Даніель Дюбуа у вересні 2024 року здолав Ентоні Джошуа нокаутом у п'ятому раунді та здобув титул IBF. Наразі "Динаміт" має захистити чемпіонський пояс у бою з Джозефом Паркером – 22 лютого.

Раніше Дюбуа зустрічався з Олександром Усиком у 2023 році. Тоді український чемпіон достроково переміг британського боксера у дев'ятому раунді бою у Вроцлаві.