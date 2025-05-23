Ветеран бокса "переобулся" перед реваншем Усик – Дюбуа

Уже 19 июля 2025 года Александр Усик проведет реванш против Даниэля Дюбуа в Лондоне. На кону будет стоять звание абсолютного чемпиона мира в хевивейте.

Непобедимый украинец попытается вернуть себе абсолютное чемпионство в королевском весе. Александр Усик уже владел "абсолютом" после первой победы над Тайсоном Фьюри в 2024-м году.

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Чисора поддержал Дюбуа

Однако и Даниэль Дюбуа будет иметь двойную мотивацию на этот поединок на "Уэмбли". "Динамит" хочет взять реванш у украинца за поражение в первом бою (август 2023-го).

Британский супертяжеловес Дерек Чисора поделился своим мнением относительно реванша и обратился к своему звездному земляку. Чисора неожиданно поддержал Дюбуа, а не Усика, с которым смаковал бургеры после очной битвы, информирует 24 Канал со ссылкой на IFL TV.

Хочу посмотреть этот бой. Передаю привет Даниэлю, пусть повезет тебе. Он подерется с парнем, который в полном порядке,

– заявил Чисора.

Отметим, что Дерек называл боксера, которому по силам одолеть Усика. И этим бойцом был не Дюбуа.

Справка. 31 октября 2020-го года Чисора проиграл единогласным решением судей Усику: 117-112 и 115-113 (дважды).

Добавим, что впереди у Чисоры юбилейный 50-й бой, в котором британец хотел подраться с Усиком, Дюбуа или Джошуа. Пока неизвестно, кто станет, возможно, последним оппонентом в карьере Дерека. Правда, промоутер Фрэнк Уоррен не уверен, что Чисора поставит точку в карьере на 50-ти поединках. Не исключено, что Дерек захочет в 51-й раз выйти в профи-ринг.