"Может сыграть против него": известный боксер назвал ключевой фактор в реванше Усик –Дюбуа

Уже совсем скоро Александр Усик сразится против Даниэля Дюбуа. Король хевивейта и "Динамит" определят следующего чемпиона мира в супертяжелом дивизионе.

Диллиан Уайт поделился мыслями относительно реванша Усик – Дюбуа. Британский боксер оценил шансы украинского чемпиона и британца на победу, сообщает 24 канал со ссылкой на Ring Magazine.

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Кто победит по мнению Уайта

Диллиан Уайт считает, что боксеры проведут замечательный бой. Британец отметил, что Александра Усик в течение длительного времени показывает стабильность и против него трудно драться.

Однако Даниэль Дюбуа изменился после предыдущего поединка. Уайт также назвал фактор, который может сыграть против британского боксера.

Против него тяжело драться, но Дюбуа изменил положение и сейчас он в хорошем месте. Считаю, что Даниэль сейчас слишком агрессивный, что может сыграть против него,

– сказал Уайт.

Британский боксер ответил на вопрос, пыталась ли команда Дюбуа вывести из себя Усика. По его мнению, что это только мысли и на самом деле их не беспокоят такие вещи.

Напомним, что реванш Усик – Дюбуа состоится в Лондоне на легендарном стадионе "Уэмбли". Утверждена дата проведения адского поединка 19 июля 2025 года.

Ранее Карл Фроч поделился прогнозом на реванш Усик – Дюбуа. Бывший чемпион мира заявил, что Александр остается фаворитом, но Даниэль может шокировать мир.