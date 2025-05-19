"Это безумие": экс-чемпион мира рассказал, что может сыграть не на руку Дюбуа в реванше с Усиком

Александр Усик и Даниэль Дюбуа проведут реванш в Лондоне. Долгожданная битва запланирована на 19 июля 2025 года.

Свое мнение о реванше Александра Усика против Даниэля Дюбуа высказал Диллиан Уайт. Британский боксер заверил, что поклонники бокса увидят прекрасный бой на "Уэмбли", передает 24 Канал со ссылкой на The Ring.

Стоит внимания Непобедимый британец предположил, будет ли реванш Усик – Дюбуа отличаться от первого боя

Уайт о реванше Усик – Дюбуа

Уайт отметил агрессивности "Динамита", которую он излучает накануне реванша. По мнению Диллиана, эти плохие эмоции могут сыграть с Дюбуа злую шутку.

Это замечательный бой. Дюбуа изменился после первого боя. Но Усик стабилен уже много лет, и это безумие. Очень трудно против него драться. Дюбуа сейчас очень агрессивный, и это может сыграть не в его пользу. Он раньше таким не был,

– заявил Уайт.

Напомним, что на первой дуэли взглядов перед реваншем Дюбуа толкнул Усика. Украинец не стал отвечать физической силой, а лишь пытался напугать дерзкого британца. Также в команде Даниэля негативно высказывались в сторону непобедимого украинца.

Справка. Диллиан Уайт в последний раз выходил в ринг 17 марта 2024-го года. Тогда британец одолел Кристиана Гаммера в 3-м раунде. За спиной Уайта 30 побед (20 – нокаутом) при 3-х поражениях в 33-х боях.

К слову, впервые Усик и Дюбуа подрались в августе 2023-го в польском городе Вроцлав, когда Александр победил "Динамита" техническим нокаутом в 9-м раунде. Также в пятой 3-минутке Даниэль ударил ниже пояса Усика, который оказался на канвасе ринга. Этот нелегальный удар в боксе с новыми оборотами начали обсуждать накануне реванша в Лондоне.