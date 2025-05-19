Свою думку про реванш Олександра Усика проти Даніеля Дюбуа висловив Ділліан Вайт. Британський боксер запевнив, що прихильники боксу побачать прекрасний бій на "Вемблі", передає 24 Канал із посиланням на The Ring.

Варте уваги Непереможний британець припустив, чи буде реванш Усик – Дюбуа відрізнятись від першого бою

Вайт про реванш Усик – Дюбуа

Вайт наголосив на агресивності "Динаміта", яку він випромінює напередодні реваншу. На думку Ділліана, ці погані емоції можуть зіграти із Дюбуа злий жарт.

Це чудовий бій. Дюбуа змінився після першого бою. Але Усик стабільний вже багато років, і це безумство. Дуже важко проти нього битися. Дюбуа зараз дуже агресивний, і це може зіграти не на його користь. Він раніше таким не був,

– заявив Вайт.

Нагадаємо, що на першій дуелі поглядів перед реваншем Дюбуа штовхнув Усика. Українець не став відповідати фізичною силою, а лише намагався злякати зухвалого британця. Також у команді Даніеля негативно висловлювали у бік непереможного українця.

Довідка. Ділліан Вайт востаннє виходив у ринг 17 березня 2024-го року. Тоді британець здолав Крістіана Гаммера у 3-му раунді. За спиною Вайта 30 звитяг (20 – нокаутом) при 3-х поразках у 33-х боях.

До слова, вперше Усик та Дюбуа побились у серпні 2023-го у польському місті Вроцлав, коли Олександр переміг "Динаміта" технічним нокаутом у 9-му раунді. Також у п'ятій 3-хвилинці Даніель вдарив нижче пояса Усика, який опинився на канвасі рингу. Цей нелегальний удар у боксі із новими обертами почали обговорювати напередодні реваншу у Лондоні.