Британський супертяж Фабіо Вордлі висловився про реванш Усик – Дюбуа. 30-річний боксер припустив, чи буде відрізнятись другий бій від першого протистояння, пише 24 Канал із посиланням на Seconds Out.

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Прогноз Вордлі

Фабіо відзначив прогрес Даніеля, але водночас не розуміє, як можна поставити на перемогу "Динаміта".

Можливо, так, а можливо, й ні. Я не обов’язково погоджуюся. Попри все, це все одно фантастичний поєдинок. Очевидно, що Дюбуа додав після першого бою з Усиком, тож так – це робить зустріч дуже цікавою. Але я переконаний, що загалом бій пройде приблизно в тому самому ключі. Не знецінюю Даніеля та його прогрес, однак загалом вважаю, що нині важко ставити проти Усика,

– заявив Вордлі.

До слова. Перший бій між Усиком і Дюбуа закінчився на користь українця. Олександр переміг Даніеля технічним нокаутом у 9-му раунді серпневого поєдинку 2024-го року. Після даного двобою Усик двічі минулого року переміг Тайсона Ф'юрі, а Дюбуа провів три переможні зустрічі – із Джареллом Міллером, Філіпом Хрговичем та Ентоні Джошуа. Якраз проти останнього виходив у ринг у вересні 2024-го, коли відправив Ей Джея у нокаут.

Нагадаємо, що раніше Вордлі висловив бажання побитись із переможцем реваншу у Лондоні. Найближчий бій Фабіо відбудеться вже 7 червня в англійському місті Іпсвіч. Суперником Вордлі стане Вже 7 червня Фабіо Вордлі проведе бій проти Джастіса Гуні. На стадіоні "Портмен Роуд" відбудеться битва непереможених боксерів.