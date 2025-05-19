Британский супертяжеловес Фабио Уордли высказался о реванше Усик – Дюбуа. 30-летний боксер предположил, будет ли отличаться второй бой от первого противостояния, пишет 24 Канал со ссылкой на Seconds Out.

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Прогноз Уордли

Фабио отметил прогресс Даниэля, но в то же время не понимает, как можно поставить на победу "Динамита".

Возможно, так, а возможно, и нет. Я не обязательно соглашаюсь. Несмотря на все, это все равно фантастический поединок. Очевидно, что Дюбуа добавил после первого боя с Усиком, поэтому да – это делает встречу очень интересной. Но я убежден, что в целом бой пройдет примерно в том же ключе. Не обесцениваю Даниэля и его прогресс, однако в целом считаю, что сейчас трудно ставить против Усика,

– заявил Уордли.

К слову. Первый бой между Усиком и Дюбуа закончился в пользу украинца. Александр победил Даниэля техническим нокаутом в 9-м раунде августовского поединка 2024-го года. После данного поединка Усик дважды в прошлом году победил Тайсона Фьюри, а Дюбуа провел три победные встречи – с Джареллом Миллером, Филиппом Хрговичем и Энтони Джошуа. Как раз против последнего выходил в ринг в сентябре 2024-го, когда отправил Эй Джея в нокаут.

Напомним, что ранее Уордли выразил желание подраться с победителем реванша в Лондоне. Ближайший бой Фабио состоится уже 7 июня в английском городе Ипсвич. Соперником Уордли станет Уже 7 июня Фабио Уордли проведет бой против Джастиса Гуни. На стадионе "Портмен Роуд" состоится битва непобежденных боксеров.