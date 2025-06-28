Экс-чемпион мира назвал, что станет решающим фактором для Усика в реванше против Дюбуа

Уже 19 июля 2025 года на "Уэмбли" состоится долгожданный реванш между Александром Усиком и Даниэлем Дюбуа. Боксеры будут драться за звание абсолютного чемпиона мира в супертяжелом дивизионе.

Джордж Гроувз высказался относительно реванша Усик – Дюбуа. Бывший чемпион мира сравнил боксеров, но не определил фаворита поединка, сообщает 24 канал со ссылкой на Pro Boxing Fans.

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Что сказал Гроувз о реванше Усик – Дюбуа

Эксперт отметил, что Даниэль Дюбуа изменился после первого боя. Джордж Гроувз также подчеркнул, что британец набрался уверенности и выходил в ринг в статусе андердога, одержав в итоге победу.

Бывший чемпион мира заявил, что у Александра Усика все наоборот. По словам Гроувза, карьеру украинского чемпиона идет на спад, ведь его промоутер ушел в отставку, друг Василий Ломаченко покинул бокс.

Все вокруг него, кажется, завязывают, успокаиваются, оседают, финишируют. То ли у него настроение, и если да, то будет ли это немного опаснее для него? Или, возможно, ему посоветовали завязывать, а он сказал: "Вы можете завязывать, но я продолжу". Поэтому я думаю, что каждый раз, когда Усик будет боксировать, это может быть лучшее время победить его,

– сказал Гроувз.

Напомним, что в первом бою Александр Усик побеждал Даниэля Дюбуа в 2023 году. Тогда украинский чемпион одолел британского боксера техническим нокаутом в девятом раунде поединка.

Ранее известный журналист Гарет Дэвис высказался относительно завершения сотрудничества между Усиком и промоутером Красюком. В частности, он назвал причину этого решения.