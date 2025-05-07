Временный чемпион мира предостерег Усика перед реваншем с Дюбуа

Уже 19 июля 2025 года Александр Усик проведет реванш с Даниэлем Дюбуа в лондонском стадионе "Уэмбли". Временный чемпион мира по версии WBO Джозеф Паркер высказался о второй битве Усик – Дюбуа.

Новозеландский боксер уверен, что Александру Усику будет непросто в реванше, ведь никогда нельзя списывать с борьбы Даниэля Дюбуа. Джозеф Паркер рассказал об изменениях "Динамита" после поражения от украинца в первом бою и последующих победных поединков с другими соперниками, пишет 24 Канал со ссылкой на Second Out.

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Паркер о реванше Усик – Дюбуа

"Никогда нельзя списывать Даниэля Дюбуа. После первого боя с Усиком, а также поединков с Джареллом Миллером и Энтони Джошуа, он стал настоящим бойцом, который имеет миссию. Он выходит и отдает всего себя. За ним стоит хорошая команда", – сказал Паркер.

В то же время Паркер предостерег Усика перед реваншем и отметил сильные стороны непобедимого украинца.

Однако Усик – это мастер, который читает соперника, разбирает его по частям, имеет прекрасную работу ног и комбинации. В первом бою он был очень доминантным, пока не пропустил удар ниже пояса. На второй бой Усик выйдет со своей привычной уверенностью из-за того, как он провел свой первый бой, но он должен быть осторожным, потому что Дюбуа – мощная сила,

– заявил Паркер.

Справка. Первый бой Усик – Дюбуа закончился победой украинца техническим нокаутом в 9-м раунде. Также в 5-м раунде Даниэль нанес удар ниже пояса. Именно эта тема громко поднималась накануне реванша.

Напомним, что временный чемпион WBO должен в ближайшем будущем подраться с победителем реванша Усик – Дюбуа. Еще перед официальным объявлением о реванше была информация, что Усика обязали провести защиту пояса против Паркера, но с Джозефом договорились ради боя за абсолютное чемпионство в хевивейте.