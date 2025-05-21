Экс-соперник Дюбуа высказался о реванше своего обидчика против Усика

Уже 19 июля 2025 года Александр Усик проведет реванш против Даниэля Дюбуа. Встреча состоится на стадионе "Уэмбли" в Лондоне.

На кону мегафайта будет стоять звание абсолютного чемпиона мира в хевивейте. Хорватский боксер Филип Хргович пополнил список тех, кто дал свой прогноз на реванш Усик – Дюбуа, пишет 24 Канал со ссылкой на Ringside24.

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Прогноз Хрговича

Хорват уверен, что Даниэль сделал выводы после поражения техническим нокаутом в 9-м раунде первого боя против непобедимого украинца.

Это фантастический бой. Дюбуа кое-чему научился со времени своего первого боя с Усиком, поэтому это все еще очень интригующий бой, но Усик сейчас – тяжелый соперник, против которого трудно делать ставки,

– сказал Хргович.

Напомним, что первый бой Усика против Дюбуа состоялся в августе 2023-го в польском городе Вроцлав. В том поединке "Динамит" пробил ниже пояса Александру в 5-м раунде.

К слову, Дюбуа – не чужой боксер для Хрговича. Филипп дрался с Даниэлем 1 июня прошлого года, когда в 8-м раунде досрочно проиграл британцу. Встречу приняла столица Саудовской Аравии Эр-Рияде. Это был второй бой для Дюбуа после поражения от Усика.

Именно Дюбуа нанес пока единственное поражение в профессиональной карьере Филиппа Хрговича. За спиной хорвата 18 побед (14 – нокаутом) в 19-ти боях.