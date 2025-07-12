Все зависит от Саши, – Беринчик сделал прогноз на реванш между Усиком и Дюбуа

Александр Усик совсем скоро сразится против Даниэля Дюбуа. Звездные боксеры сойдутся в адском реванше, чтобы определить сильнейшего в супертяжелом дивизионе.

Денис Беринчик высказался относительно реванша Усик – Дюбуа. "Украинский танк" рассказал, как его земляк победит британского боксера, сообщает 24 канал со ссылкой на "Спорт-Экспресс Украина".

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Как Усик победит Дюбуа?

Денис Беринчик считает, что бой Александра Усика против Даниэля Дюбуа не будет очень сильно отличаться от прошлых поединков украинца. "Танк" отметил, Король хевивейта победит британца.

По словам Беринчика, Усик в первых раундах реванша снова будет изучать своего соперника. А потом начнет набирать темп и уверенно во второй раз победит Дюбуа.

Все зависит только от Саши. Если смотреть на его бои против Джошуа и Фьюри, то Усик в начале поединка изучает соперников, чувствует их от раунда к раунду, а потом доводит дело до конца, до уверенной победы. Думаю, так будет и с Дюбуа,

– сказал Беринчик.

Напомним, что реванш между Александром Усиком и Даниэлем Дюбуа состоится 19 июля 2025 года. Историческое событие для бокса будет принимать легендарный стадион "Уэмбли" в Лондоне.

Ранее сообщали, что Тайсон Фьюри сделал прогноз на реванш между Александром Усиком и Даниэлем Дюбуа. "Цыганский король" считает, что британец может нанести боль украинскому чемпиону.