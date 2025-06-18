Бывший чемпион мира назвал главное преимущество Усика в реванше против Дюбуа

Почти через месяц Александр Усик встретится в реванше с Даниэлем Дюбуа. Чем ближе к поединку, тем больше возникает разговоров вокруг адской битвы между Королем хевивейта и "Динамитом".

Джонни Нельсон высказался относительно реванша Усик – Дюбуа. Бывший чемпион мира оценил боксерские качества звездных представителей супертяжелого дивизиона, пишет 24 канал со ссылкой на The Ring.

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Нельсон о реванше Усик – Дюбуа

Эксперт назвал главное преимущество Александра Усика над Даниэлем Дюбуа. Нельсон отметил, что украинскому чемпиону легче драться во втором бою, ведь он обладает способностью запоминать соперника.

Джонни Нельсон подчеркнул, что так было с Тайсоном Фьюри и Энтони Джошуа. Бывший чемпион мира заявил, что разница между первым боем и реваншем, только в том, что Даниэль Дюбуа стал более уверенным.

Проблема с Усиком в том, что если ты с ним дерешься хотя бы раз – он загружает твой шаблон. Так было с Джошуа: хотя тот в реванше был лучше, Усик выглядел еще увереннее. Так же и с Фьюри – второй бой, по моему мнению, был легче для Усика, чем первый,

– сказал Нельсон.

Напомним, что реванш между Александром Усиком и Даниэлем Дюбуа состоится на легендарном стадионе "Уэмбли" в Лондоне. Официальная дата поединка – 19 июля 2025 года.

Ранее Кевин Лерена дал прогноз на реванш Усик – Дюбуа. Кстати, он будет драться в андеркарде боя между украинцем и британцем.