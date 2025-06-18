Джонні Нельсон висловився щодо реваншу Усик – Дюбуа. Колишній чемпіон світу оцінив боксерські якості зіркових представників надважкого дивізіону, пише 24 канал із посиланням на The Ring.

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Нельсон про реванш Усик – Дюбуа

Експерт назвав головну перевагу Олександра Усика над Даніелем Дюбуа. Нельсон наголосив, що українському чемпіону легше битись у другому бою, адже він має здатність запам'ятовувати суперника.

Джонні Нельсон підкреслив, що так було з Тайсоном Ф'юрі та Ентоні Джошуа. Колишній чемпіон світу заявив, що різниця між першим боєм та реваншем, тільки у тому, що Даніель Дюбуа став більш впевненим.

Проблема з Усиком у тому, що якщо ти з ним б’єшся хоча б раз – він завантажує твій шаблон. Так було з Джошуа: хоча той у реванші був кращим, Усик виглядав ще впевненіше. Так само й з Ф’юрі – другий бій, на мою думку, був легшим для Усика, ніж перший,

– сказав Нельсон.

Нагадаємо, що реванш між Олександром Усиком та Даніелем Дюбуа відбудеться на легендарному стадіоні "Вемблі" у Лондоні. Офіційна дата поєдинку – 19 липня 2025 року.

Раніше Кевін Лерена дав прогноз на реванш Усик – Дюбуа. До речі, він битиметься в андеркарді бою між українцем та британцем.