"Усик – главная звезда": призер Олимпиады-2008 оценил шансы Дюбуа победить в реванше

Вокруг реванша между Александром Усиком и Даниэлем Дюбуа продолжается немалое количество разговоров. Различные эксперты пытаются спрогнозировать победителя поединка века за "абсолют".

Дэвид Прайс поделился мыслями относительно реванша Усик – Дюбуа. Бронзовый призер Олимпиады 2008 года сделал прогноз на бой между украинским чемпионом и британцем, сообщает 24 канал со ссылкой на DAZN.

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Сможет ли Дюбуа одолеть Усика

Дэвид Прайс оценил шансы Даниэля Дюбуа одолеть Александра Усика. По его мнению, опыт первого боя хорошо повысил возможность британского боксера победить украинца в реванше.

Прайс отметил, что в прошлом бою Усик не оставил шансов Дюбуа. Однако в следующих поединках против топовых соперников Даниэль добавил в мощности, что может сыграть важную роль в реванше.

Мы все знаем, что Усик – главная звезда, он безоговорочный чемпион, но два его боя с Тайсоном Фьюри были очень конкурентными. Можно предположить, что Усик, возможно, начинает замедляться, тогда как Даниэль Дюбуа, вероятно, приближается к пику своей формы,

– сказал Прайс.

Напомним, что реванш Усик – Дюбуа состоится 19 июля 2025 года на легендарном "Уэмбли" в Лондоне.

Ранее Энтони Джошуа высказался относительно реванша Усик – Дюбуа. Бывший чемпион мира отметил, что боксеры покажут замечательный бой.