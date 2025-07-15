Известно, после какого боя андеркарда Усик выйдет в ринг против Дюбуа 19 июля
- Александр Усик проведет реванш против Даниэля Дюбуа 19 июля 2025 года на стадионе "Уэмбли" в Лондоне.
- В андеркарде боя примут участие украинцы Владислав Сиренко и Даниэль Лапин, которые проведут свои поединки перед главным боем.
- Последний поединок андеркарда будет между Лоуренсом Околи и Кевином Лереном за титул WBC Silver в супертяжелом дивизионе.
Александр Усик 19 июля 2025 года проведет реванш против Даниэля Дюбуа на лондонском стадионе "Уэмбли". Предшествовать главному бою вечера бокса будет пять поединков андеркарда.
Украинскому болельщику будет за кого поболеть в андеркарде реванша Усик – Дюбуа. Перед главным боем вечера бокса в ринг на "Уэмбли" выйдут два украинца – Владислав Сиренко и Даниэль Лапин, сообщает 24 Канал.
К теме Реванш Усик – Дюбуа: во сколько начнется исторический бой на "Уэмбли"
После какого боя состоится реванш Усик – Дюбуа?
Сиренко проведет бой против Соломона Декреса. Хотя сначала Владислав должен был подраться против земляка Андрея Новицкого. Однако последний много говорил, но в итоге "сломался" перед боем и снялся с вечера бокса.
Лапин проведет бой за титулы IBF и WBA Continental против Льюиса Эдмонсона. Оба соперника украинцев являются представителями британского бокса.
Кто же возглавит андеркард вечера бокса? В последнем поединке перед реваншем Усик – Дюбуа в лондонский ринг выйдут Лоуренс Околи и Кевин Лерена. Околи сразится за титул WBC Silver в супертяжелом дивизионе против обладателя пояса чемпиона мира по версии WBC в бриджервейте.
Напомним, что вечер бокса 19 июля можно будет посмотреть на платформе MEGOGO, которая уже традиционно является транслятором бокса в Украине. Вечер бокса стартует с прелимов ориентировочно в 19:00 (по киевскому времени). Мейнкард начнется примерно в 20:30, который как раз начнут бои двух украинских боксеров Сиренко и Лапина.
После чего подерутся Околи и Лерена. А уже после этого боя в ринг на "Уэмбли" выйдут Усик и Дюбуа. Главный бой вечера бокса начнется ориентировочно в 23:30 по Киеву.