Известный боксер сделал интересный прогноз на реванш Усик – Дюбуа
- Реванш между Александром Усиком и Даниэлем Дюбуа состоится 19 июля 2025 года на стадионе "Уэмбли".
- Первый бой между Усиком и Дюбуа в 2023 году закончился победой Усика техническим нокаутом в 9 раунде.
Александр Усик и Даниэль Дюбуа готовятся к адской битве. Боксеры уже 19 июля 2025 года встретятся в реванше на легендарном стадионе "Уэмбли".
Джарелл Миллер высказался относительно реванша Усик – Дюбуа. Американский боксер назвал победителя самого ожидаемого поединка года, информирует 24 канал со ссылкой на iFL TV.
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Прогноз Миллера на реванш Усик – Дюбуа
Джарелл Миллер считает, что Даниэль Дюбуа вырос после их поединка. Американский боксер считает, что британец сможет справиться с Александром Усиком.
Однако все зависит от того, сколько сил у Александра Усика. А также в том, сможет ли украинский чемпион перехитрить британского боксера.
Это замечательный бой в любом случае, и вы знаете, что победит лучший,
– сказал Миллер.
Напомним, что первый бой между Александром Усиком и Даниэлем Дюбуа состоялся в 2023 году. Тогда украинский чемпион победил "Динамита" техническим нокаутом в 9 раунде.
Ранее мексиканский чемпион Сауль Альварес назвал боксеров, которых сейчас считает сильнейшими в проэссионном ринге.