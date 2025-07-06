Бывший соперник Кличко рассказал, как завершится реванш Усик –Дюбуа

Александр Усик через две недели сразится против Даниэля Дюбуа. Будущий реванш между украинским чемпионом и британским боксером активно обсуждается в спортивном сообществе.

Шеннон Бриггс не остался в стороне и высказался о реванше между Усиком и Дюбуа. В частности, бывший чемпион мира назвал победителя адской битвы, сообщает 24 канал со ссылкой на iFL TV.

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Какой прогноз сделал Бриггс

Шеннон Бриггс коротко ответил на вопрос, кто победит в реванше между Александром Усиком и Даниэлем Дюбуа. Бывший чемпион мира стал на сторону украинского боксера.

Сложный бой, но я выберу Усика. Да, я выберу Александра,

– сказал Бриггс.

Напомним, что реванш между Александром Усиком и Даниэлем Дюбуа состоится 19 июля 2025 года. Легендарный стадион "Уэмбли" в Лондоне будет принимать мегафайт между украинцем и британцем.

Интересно. Шеннон Бриггс дрался против Виталия Кличко в 2010 году. Тогда украинский боксер одолел американца единогласным решением судей.

Ранее сообщали, что Хьюи Фьюри сделал прогноз на реванш между Александром Усиком и Даниэлем Дюбуа. Брат Тайсона Фьюри оценил шансы британца на победу в бою с Королем хевивейта.