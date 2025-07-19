Меня не удивит, – Фьюри назвал фаворита реванша Усик –Дюбуа
- Реванш между Александром Усиком и Даниэлем Дюбуа состоится 19 июля 2025 года на стадионе "Уэмбли".
- Джон Фьюри считает, что Усик является фаворитом, но не исключает возможности победы Дюбуа.
Уже 19 июля 2025 года Александр Усик встретится с Даниэлем Дюбуа в долгожданном реванше. Пока звездные хевивейтеры готовятся к бою, в боксерском сообществе продолжается активное обсуждение.
Джон Фьюри высказался о предстоящем реванше Усик – Дюбуа. Отец Тайсона Фьюри назвал победителя поединка, сообщает 24 канал со ссылкой на Pro Boxing Fans.
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Какие мысли у Фьюри о реванше Усик – Дюбуа
Джон Фьюри считает, что Даниэль Дюбуа попытается как можно больше нанести ударов в бою против Александра Усика с самого начала. Отец Тайсона Фьюри отметил, что британец большой парень и знает, что ему делать.
Однако Александр Усик будет готов к этому развитию событий. Украинский чемпион очень быстро двигается и сможет избежать ударов Даниэля Дюбуа.
Я думаю, этот бой будет лучшим. Я всегда говорил – и вы знаете, – что не стоит никого недооценивать. Я просто считаю, что Усик с его работой ног и боксерскими навыками будет фаворитом. Усика стоит считать фаворитом, но меня не удивит, если Дюбуа рано или поздно доберется до него, потому что сложно избегать всего этого в течение 12 раундов,
– сказал Фьюри.
Напомним, что реванш между Александром Усиком и Даниэлем Дюбуа состоится на легендарном стадионе "Уэмбли". В первом поединке в 2023 году украинец одолел британца техническим нокаутом в девятом раунде.
Ранее известный промоутер Фрэнк Уоррен назвал следующего Короля хевивейта после ухода Александра Усика с профессионального ринга.