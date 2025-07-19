Меня не удивит, – Фьюри назвал фаворита реванша Усик –Дюбуа

Уже 19 июля 2025 года Александр Усик встретится с Даниэлем Дюбуа в долгожданном реванше. Пока звездные хевивейтеры готовятся к бою, в боксерском сообществе продолжается активное обсуждение.

Джон Фьюри высказался о предстоящем реванше Усик – Дюбуа. Отец Тайсона Фьюри назвал победителя поединка, сообщает 24 канал со ссылкой на Pro Boxing Fans.

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Какие мысли у Фьюри о реванше Усик – Дюбуа

Джон Фьюри считает, что Даниэль Дюбуа попытается как можно больше нанести ударов в бою против Александра Усика с самого начала. Отец Тайсона Фьюри отметил, что британец большой парень и знает, что ему делать.

Однако Александр Усик будет готов к этому развитию событий. Украинский чемпион очень быстро двигается и сможет избежать ударов Даниэля Дюбуа.

Я думаю, этот бой будет лучшим. Я всегда говорил – и вы знаете, – что не стоит никого недооценивать. Я просто считаю, что Усик с его работой ног и боксерскими навыками будет фаворитом. Усика стоит считать фаворитом, но меня не удивит, если Дюбуа рано или поздно доберется до него, потому что сложно избегать всего этого в течение 12 раундов,

– сказал Фьюри.

Напомним, что реванш между Александром Усиком и Даниэлем Дюбуа состоится на легендарном стадионе "Уэмбли". В первом поединке в 2023 году украинец одолел британца техническим нокаутом в девятом раунде.

Ранее известный промоутер Фрэнк Уоррен назвал следующего Короля хевивейта после ухода Александра Усика с профессионального ринга.