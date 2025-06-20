А в боксерском сообществе продолжается активное обсуждение будущего реванша Усик – Дюбуа. Фабио Уордли назвал победителя самого ожидаемого поединка года, сообщает 24 канал со ссылкой на talkSPORT.

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Прогноз на реванш Усик – Дюбуа от Уордли

Британский боксер отметил, что Даниэль Дюбуа хорошо спрогрессировал после первого боя. Однако Уордли считает, что реванш завершится победой. Александра Усика.

Фабио Уордли считает, что оба боксера покажут хороший бой. Однако все-таки по завершению противостояния Усик выйдет победителем.

Это не умаляет заслуг Дюбуа и того прогресса, которого он достиг за это время. Но в конце концов, я просто считаю, что Усик - тот, против кого трудно делать ставку,

– сказал Уордли.

Напомним, что реванш между Александром Усиком и Даниэлем Дюбуа состоится 19 июля 2025 года. Звезды хевивейта встретятся в ожесточенной битве на легендарном стадионе "Уэмбли".

Ранее сообщали, что Даниэль Дюбуа угрожающе обратился к Александру Усику накануне реванша.