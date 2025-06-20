35-летний британский боксер оставил свой прогноз на реванш Александра Усика против Даниэля Дюбуа. Крис Юбенк-младший вспомнил предыдущий бой "Динамита" против Энтони Джошуа, пишет 24 Канал со ссылкой на SecondsOut Boxing News.

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Усик – Дюбуа 2: прогноз Юбенка-младшего

Юбенк сравнил настроения Дюбуа на поединки против Усика и Джошуа. По мнению Криса, если бы Даниэль был так настроен на бой против "Украинского кота", как на встречу с Эй Джеем, то одержал бы победу в первом поединке.

С таким настроем, как в бою с Джошуа, я думаю, Дюбуа победит Усика. Если бы такой Дюбуа дрался с Усиком – результат был бы совсем другим,

– сказал Юбенк.

В сентябре прошлого года Дюбуа нокаутировал Джошуа в 5-м раунде очного поединка. Это была третья подряд победа Даниэля после поражения от Усика.

Справка. В августе 2023-го года в польском городе Вроцлав Дюбуа проиграл Усику техническим нокаутом в 9-м раунде. Также по ходу 5-го раунда Даниэль ударил ниже пояса украинцу.

Отметим, что Дюбуа уверен в своей будущей победе в реванше над украинским чемпионом. Даниэль и его команда до сих пор убеждены, что удар в 5-м раунде первого боя был по всем правилам бокса. Зато Усик просто симулировал.

К слову, следующий бой Юбенко-младшего могут перенести. Крис может не выйти в ринг 27 сентября против Конора Бенна из-за футбольного матча.