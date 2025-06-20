35-річний британський боксер залишив свій прогноз на реванш Олександра Усика проти Даніеля Дюбуа. Кріс Юбенк-молодший пригадав попередній бій "Динаміта" проти Ентоні Джошуа, пише 24 Канал із посиланням на SecondsOut Boxing News.

Оце так Намагається залякати: Дюбуа погрожує Усику напередодні реваншу на "Вемблі"

Усик – Дюбуа 2: прогноз Юбенка-молодшого

Юбенк порівняв настрої Дюбуа на поєдинки проти Усика та Джошуа. На думку Кріса, якби Даніель був так налаштований на бій проти "Українського кота", як на зустріч із Ей Джеєм, то здобув би перемогу у першому двобої.

З таким настроєм, як у бою з Джошуа, я думаю, Дюбуа переможе Усика. Якби такий Дюбуа бився з Усиком – результат був би зовсім іншим,

– сказав Юбенк.

У вересні минулого року Дюбуа нокаутував Джошуа у 5-му раунді очного двобою. Це була третя поспіль перемога Даніеля після поразки від Усика.

Довідка. У серпні 2023-го року у польському місті Вроцлав Дюбуа програв Усику технічним нокаутом у 9-му раунді. Також по ходу 5-го раунду Даніель вдарив нижче пояса українцю.

Відзначимо, що Дюбуа впевнений у своїй майбутній перемозі у реванші над українським чемпіоном. Даніель та його команда досі переконані, що удар у 5-му раунді першого бою був за усіма правилами боксу. Натомість Усик просто симулював.

До слова, наступний бій Юбенка-молодшого можуть перенести. Кріс може не вийти у ринг 27 вересня проти Конора Бенна через футбольний матч.