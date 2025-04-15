Реванш Усик – Дюбуа: стало известно, когда состоится бой за "абсолют"
- Реванш между Александром Усиком и Даниэлем Дюбуа состоится в июле 2025 года на стадионе "Уэмбли" в Лондоне.
- В 2023 году Усик одолел Дюбуа техническим нокаутом в девятом раунде.
Долгое время в боксерском сообществе ходили слухи относительно реванша между Александром Усиком и Даниэлем Дюбуа. Наконец стало известно, когда украинский чемпион будет драться против британца.
Реванш между Александром Усиком и Даниэлем Дюбуа состоится совсем скоро. Король хевивейта будет драться против "Трипл-Ди" летом 2025 года, сообщает 24 канал со ссылкой на The Ring.
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Дата проведения боя
Александр Усик и Даниэль Дюбуа узнали официальную дату проведения очного противостояния. Украинский чемпион встретится с британским боксером в бое за "абсолют" 12 июля 2025 года.
Реванш между Королем хевивейта и "Трипл-Ди" состоится на легендарном стадионе. Усик во второй раз сразится против Дюбуа в Лондоне на "Уэмбли".
Напомним, что в 2023 году Александр Усик уже дрался против Даниэля Дюбуа. Тогда украинский чемпион одолел британского боксера техническим нокаутом в девятом раунде.