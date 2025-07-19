Будет легкая ночь, – Фьюри поделился прогнозом на реванш Усик –Дюбуа

Менее трех недель осталось до долгожданного реванша между Александром Усиком и Даниэлем Дюбуа. Напряжение все больше растет, а разговоры вокруг поединка не прекращаются.

Хьюи Фьюри высказался относительно реванша Усик – Дюбуа. В частности, кузен Тайсона Фьюри назвал своего победителя будущего противостояния, сообщает 24 канал со ссылкой на Seconds Out.

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Какой прогноз сделал Фьюри

Хьюи Фьюри безапелляционно назвал победителя реванша между Александром Усиком и Даниэлем Дюбуа. Кузен Тайсона Фьюри заявил, что украинский боксер во второй раз одолеет британца.

Фьюри объяснил, почему именно Усик победит в реванше против Дюбуа. По его мнению, британец не сделает ничего нового, чтобы победить украинского чемпиона.

Я не думаю, что Дюбуа может что-то сделать по-другому, потому что я считаю, Усик его раскусил. Это будет повтор. Есть шанс у Дюбуа? Нет, если он быстро начнет, то он скорее будет потрясен. Считаю, что это будет легкая ночь для Усика,

– сказал Фьюри.

Реванш между Александром Усиком и Даниэлем Дюбуа состоится 19 июля 2025 года. Звездные боксеры встретятся в адской битве на легендарном стадионе "Уэмбли" в Лондоне.

Ранее сообщали, что Дон Чарльз нашел причину поражения Даниэля Дюбуа в первом бою против Александра Усика. Тренер британского боксера ответил с ноткой философии.